تصور البيانات من أي مصدر دون SQL. يتيح لك Canvas استخدام مهاراتك في جداول البيانات لأتمتة التقارير ومشاركة لوحات المعلومات الرائعة مع فريقك.

الموقع الإلكتروني: canvasapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Canvas. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.