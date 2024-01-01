Analytics Canvas

Analytics Canvas

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الموقع الإلكتروني: analyticscanvas.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Analytics Canvas على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك Analytics Canvas تصور تحليلك، وربطك بقواعد البيانات، وملفات Excel، وGoogle Analytics من خلال واجهة رسومية.
الفئات:
Productivity
برامج تحليلية أخرى

الموقع الإلكتروني: analyticscanvas.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Analytics Canvas. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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