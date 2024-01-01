يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Analytics Canvas على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يتيح لك Analytics Canvas تصور تحليلك، وربطك بقواعد البيانات، وملفات Excel، وGoogle Analytics من خلال واجهة رسومية.

الموقع الإلكتروني: analyticscanvas.com

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