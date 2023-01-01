Healthcheck.io

مراقبة وظائف كرون بسيطة وفعالة. نقوم بإعلامك عندما لا تعمل النسخ الاحتياطية الليلية والتقارير الأسبوعية ووظائف cron والمهام المجدولة في الوقت المحدد.

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