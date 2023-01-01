قم بإنشاء تصميماتك الخاصة باستخدام Canvas. عبر عن نفسك باستخدام الفرش الطبيعية والألوان المختارة يدويًا. لا تفقد أبدًا أي تحفة فنية من خلال المزامنة التلقائية مع حساب Google الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: canvas.apps.chrome

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chrome Canvas. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.