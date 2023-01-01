Kibana هي واجهة مستخدم مجانية ومفتوحة تتيح لك تصور بيانات Elasticsearch الخاصة بك والتنقل في Elastic Stack. افعل أي شيء بدءًا من تتبع تحميل الاستعلام وحتى فهم الطريقة التي تتدفق بها الطلبات عبر تطبيقاتك.

الموقع الإلكتروني: elastic.co

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