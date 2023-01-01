يتيح لك Make تصميم أي شيء وإنشائه وأتمتته - بدءًا من المهام وسير العمل وحتى التطبيقات والأنظمة - ببضع نقرات. انتيجرومات سابقا.

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