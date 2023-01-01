WebCatalog
Pyrus

Pyrus

pyrus.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pyrus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعيد بيروس تعريف العمل التعاوني. فهو يجعل يوم عملك أكثر ذكاءً من خلال أتمتة العمليات التجارية المملة والضرورية. يمكنك إعداد مسارات عمل مخصصة ببضع نقرات فقط، مثل طلب الموافقات تلقائيًا، أو توجيه نماذج الأعمال، أو ببساطة تفويض المهام الروتينية إلى عدة موظفين. إنه سهل التنفيذ، فهو يوفر لك ووقت زملائك ويتيح لك العودة إلى إنجاز العمل فعليًا.

الموقع الإلكتروني: pyrus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pyrus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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