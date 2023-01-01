يعيد بيروس تعريف العمل التعاوني. فهو يجعل يوم عملك أكثر ذكاءً من خلال أتمتة العمليات التجارية المملة والضرورية. يمكنك إعداد مسارات عمل مخصصة ببضع نقرات فقط، مثل طلب الموافقات تلقائيًا، أو توجيه نماذج الأعمال، أو ببساطة تفويض المهام الروتينية إلى عدة موظفين. إنه سهل التنفيذ، فهو يوفر لك ووقت زملائك ويتيح لك العودة إلى إنجاز العمل فعليًا.

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