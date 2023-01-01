Snapp Business

Snapp هو أكبر تطبيق لطلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط وتطبيق العشاء الذي يقدم خدمات متنوعة. من هاتفك الذكي، ببضع نقرات فقط، يمكنك ببساطة الحصول على رحلة، أو طلب طعام، أو إعادة شحن رقمك، أو حجز غرفة في فندق، أو استخدام خدمات Snapp الأخرى.

الموقع الإلكتروني: snapp.taxi

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