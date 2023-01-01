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Snapp Business

Snapp Business

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الموقع الإلكتروني: snapp.taxi

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Snapp Business على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Snapp هو أكبر تطبيق لطلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط وتطبيق العشاء الذي يقدم خدمات متنوعة. من هاتفك الذكي، ببضع نقرات فقط، يمكنك ببساطة الحصول على رحلة، أو طلب طعام، أو إعادة شحن رقمك، أو حجز غرفة في فندق، أو استخدام خدمات Snapp الأخرى.

الموقع الإلكتروني: snapp.taxi

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Snapp Business. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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