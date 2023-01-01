WebCatalog
Talla

Talla

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: talla.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Talla على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتكامل Talla مع الأنظمة الحالية وسير العمل لبناء نماذج التعلم الآلي للمهام المشتركة، والإجابة على الأسئلة الشائعة، وتحسين الإنتاجية.

الموقع الإلكتروني: talla.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Talla. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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