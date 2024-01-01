Model Share

Model Share

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الموقع الإلكتروني: modelshare.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Model Share على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد منصة Model Share AI MLOps مركزًا ديناميكيًا لابتكار التعلم الآلي. فهو يسمح لمهندسي علوم البيانات والتعلم الآلي بإدارة مشاريع تعلم الآلة بسهولة من البداية إلى النهاية. يمكنك تحسين النماذج وتتبع التقدم باستخدام تحليلات تعلم الآلة الغنية وأدوات إعداد التقارير ونشر النماذج على الفور. في Model Share AI، نقوم أيضًا ببناء أكبر قاعدة بيانات لنماذج تعلم الآلة القابلة لإعادة الاستخدام في العالم، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء محافظ علوم البيانات وإنشاء ومشاركة النماذج القابلة للتكرار والتعليمات البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: modelshare.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Model Share. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Databricks

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neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

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