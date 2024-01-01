تعد منصة Model Share AI MLOps مركزًا ديناميكيًا لابتكار التعلم الآلي. فهو يسمح لمهندسي علوم البيانات والتعلم الآلي بإدارة مشاريع تعلم الآلة بسهولة من البداية إلى النهاية. يمكنك تحسين النماذج وتتبع التقدم باستخدام تحليلات تعلم الآلة الغنية وأدوات إعداد التقارير ونشر النماذج على الفور. في Model Share AI، نقوم أيضًا ببناء أكبر قاعدة بيانات لنماذج تعلم الآلة القابلة لإعادة الاستخدام في العالم، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء محافظ علوم البيانات وإنشاء ومشاركة النماذج القابلة للتكرار والتعليمات البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: modelshare.ai

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