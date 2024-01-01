MLJAR - أدوات علوم البيانات المتميزة إن نظام mljar الخاضع للإشراف هو أول منصة للتعلم الآلي من قبل الإنسان. يجعل البحث عن الخوارزمية وضبطها غير مؤلم. يحتاج المستخدمون إلى تحميل مجموعة بيانات، وتحديد سمات الإدخال والهدف، وسوف يجد mljar أفضل خوارزمية ML مطابقة. يقوم MLJAR بأتمتة عملية مسارات التعلم الآلي. يعد MERCURY أسهل طريقة لمشاركة دفتر Python الخاص بك مع أشخاص غير تقنيين. من خلال إضافة عناصر واجهة المستخدم إلى دفتر ملاحظاتك الحسابي، يمكنك إنشاء تقرير تفاعلي ولوحة معلومات وتطبيق ويب... ونشره ببضع نقرات فقط باستخدام MERCURY CLOUD.

الموقع الإلكتروني: mljar.com

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