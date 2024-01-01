MLJAR

MLJAR

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الموقع الإلكتروني: mljar.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MLJAR على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MLJAR - أدوات علوم البيانات المتميزة إن نظام mljar الخاضع للإشراف هو أول منصة للتعلم الآلي من قبل الإنسان. يجعل البحث عن الخوارزمية وضبطها غير مؤلم. يحتاج المستخدمون إلى تحميل مجموعة بيانات، وتحديد سمات الإدخال والهدف، وسوف يجد mljar أفضل خوارزمية ML مطابقة. يقوم MLJAR بأتمتة عملية مسارات التعلم الآلي. يعد MERCURY أسهل طريقة لمشاركة دفتر Python الخاص بك مع أشخاص غير تقنيين. من خلال إضافة عناصر واجهة المستخدم إلى دفتر ملاحظاتك الحسابي، يمكنك إنشاء تقرير تفاعلي ولوحة معلومات وتطبيق ويب... ونشره ببضع نقرات فقط باستخدام MERCURY CLOUD.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: mljar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MLJAR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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