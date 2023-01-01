تحويل دفاتر ملاحظات Python إلى تطبيقات بيانات. Mineo هو النظام الأساسي لاستكشاف بياناتك وإنشاء تطبيقات البيانات ونشرها استنادًا إلى دفاتر الملاحظات فائقة الشحن من Python.

الموقع الإلكتروني: mineo.app

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