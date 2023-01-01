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Supernotes

Supernotes

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الموقع الإلكتروني: supernotes.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Supernotes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أسرع طريقة لتدوين الملاحظات والتعاون مع الأصدقاء. أنشئ بطاقات ملاحظات باستخدام Markdown وLaTeX والصور والرموز التعبيرية والمزيد. ابدأ مجانًا!

الموقع الإلكتروني: supernotes.app

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