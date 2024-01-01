MuleSoft Composer

MuleSoft Composer

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الموقع الإلكتروني: mulesoft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MuleSoft Composer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تمكين أي فريق من التشغيل الآلي بالنقرات. يمكنك تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف من خلال تمكين فرق العمل من أتمتة سير العمل وتوصيل التطبيقات والبيانات بسهولة.

الموقع الإلكتروني: mulesoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MuleSoft Composer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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