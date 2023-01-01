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iLoveIMG

iLoveIMG

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: iloveimg.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iLoveIMG على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

iLoveIMG هو تطبيق الويب الذي يتيح لك تعديل الصور في ثوانٍ مجانًا. يمكنك القص وتغيير الحجم والضغط والتحويل والمزيد ببضع نقرات فقط!

الموقع الإلكتروني: iloveimg.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iLoveIMG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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