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Ezgif

Ezgif

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الموقع الإلكتروني: ezgif.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ezgif على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

من السهل استخدام صانع GIF المتحركة ومحرر الصور عبر الإنترنت. تحميل وتحرير صور GIF مجانًا. يمكنك إنشاء صور GIF المتحركة واقتصاصها وتغيير حجمها وعكسها وتحسينها وتقسيمها، وقص مقاطع الفيديو وتغيير حجمها ورسوم WebP وAPNG المتحركة.

الموقع الإلكتروني: ezgif.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ezgif. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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