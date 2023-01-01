قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أبسط محرر صور على الإنترنت ᐉ VistaCrate (Crello سابقًا) ➤ قم بإنشاء تصميماتك الخاصة ✓ النشر ✓ الغلاف ✓ الرسوم المتحركة ☝ استخدم أفضل برامج التصميم عبر الإنترنت ⏩ إنه سهل ومجاني! أداة تصميم رسومية مجانية لمساعدتك على إنشاء محتوى مثير للإعجاب في دقائق. تصفح الآلاف من القوالب الاحترافية وقم بتحريرها على الفور.

الموقع الإلكتروني: create.vista.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VistaCreate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.