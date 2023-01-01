WebCatalog
piZap

piZap

pizap.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من piZap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في piZap، أداة التصميم وتحرير الصور الشاملة. قم بإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو MEMEs أو أغلفة أو منشورات أو ملصقات أو أي شيء يمكنك تخيله! يمكنك بسهولة إنشاء منشورات وقصص وMEMEs واسعة الانتشار، وتحرير الصور وتحسينها، وتجميع مجموعات مذهلة (اختر من بين مئات القوالب) وإنشاء تصميمات رسومية مخصصة. يحتوي piZap على الكثير من الخطوط والملصقات والحدود والمرشحات والصور المخزنة المجانية. معظم الأدوات والمحتويات مجانية الاستخدام ولا يلزم الاشتراك!

الموقع الإلكتروني: pizap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ piZap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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