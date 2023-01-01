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PicMonkey

PicMonkey

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الموقع الإلكتروني: picmonkey.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PicMonkey على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنشئ صورًا جميلة وشعارات ورسومات وسائط اجتماعية وأغلفة فيسبوك باستخدام برنامج PicMonkey السهل والقوي لتحرير الصور وتصميم الرسومات. استخدم القوالب والرسومات والصور والفيديوهات المخزنة.

الموقع الإلكتروني: picmonkey.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PicMonkey. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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