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أنشئ صورًا جميلة وشعارات ورسومات وسائط اجتماعية وأغلفة فيسبوك باستخدام برنامج PicMonkey السهل والقوي لتحرير الصور وتصميم الرسومات. استخدم القوالب والرسومات والصور والفيديوهات المخزنة.

الموقع الإلكتروني: picmonkey.com

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