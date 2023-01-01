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Photopea

Photopea

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: photopea.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Photopea على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك Photopea Online Photo Editor تحرير الصور وتطبيق التأثيرات والمرشحات وإضافة نص واقتصاص الصور أو تغيير حجمها. قم بتحرير الصور عبر الإنترنت في متصفحك مجانًا!

الموقع الإلكتروني: photopea.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Photopea. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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