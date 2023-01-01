Stencil
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الموقع الإلكتروني: getstencil.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stencil على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Stencil عبارة عن أداة تصميم رسومي ومحرر صور عبر الإنترنت سهلة الاستخدام بشكل خيالي مصممة لأصحاب الأعمال ومسوقي وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين.
الموقع الإلكتروني: getstencil.com
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