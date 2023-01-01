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Stencil عبارة عن أداة تصميم رسومي ومحرر صور عبر الإنترنت سهلة الاستخدام بشكل خيالي مصممة لأصحاب الأعمال ومسوقي وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين.

الموقع الإلكتروني: getstencil.com

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