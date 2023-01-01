Polotno Studio هو محرر التصميم. استخدم المكتبة الكبيرة من الصور والرسوم التوضيحية المتجهة لإنشاء صور لوسائل التواصل الاجتماعي ومعاينات يوتيوب والأغلفة والعروض التقديمية.

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