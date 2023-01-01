WebCatalog
Drawtify

Drawtify

drawtify.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Drawtify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Drawtify هو منشئ رسومات متجهة مجانية ومحرر SVG عبر الإنترنت. بديل لبرنامج Adobe Illustrator وCorel Draw وInkscape مع القوالب.

الموقع الإلكتروني: drawtify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Drawtify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Vectorpea

Vectorpea

vectorpea.com

Worldvectorlogo

Worldvectorlogo

worldvectorlogo.com

Method Draw

Method Draw

editor.method.ac

Boxy SVG

Boxy SVG

boxy-svg.com

SeekLogo

SeekLogo

seeklogo.com

FotoJet

FotoJet

fotojet.com

Flaticon

Flaticon

flaticon.com

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

Design Bundles

Design Bundles

designbundles.net

Adobe Illustrator Web

Adobe Illustrator Web

preview.illustrator.adobe.com

Rawpixel

Rawpixel

rawpixel.com

Envato Elements

Envato Elements

elements.envato.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية