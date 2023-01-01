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PineTools

PineTools

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الموقع الإلكتروني: pinetools.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PineTools على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أدوات مجانية عبر الإنترنت لكل موقف، والعمل مع النص (عكس، تحويل إلى أحرف كبيرة أو صغيرة)، والصور (عكس، تغيير الحجم، الاقتصاص)، والقوائم (الفرز حسب الترتيب الأبجدي، الفرز العشوائي)، والأرقام (إنشاء تسلسلات، والفرز) والمزيد.

الموقع الإلكتروني: pinetools.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PineTools. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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