قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أدوات مجانية عبر الإنترنت لكل موقف، والعمل مع النص (عكس، تحويل إلى أحرف كبيرة أو صغيرة)، والصور (عكس، تغيير الحجم، الاقتصاص)، والقوائم (الفرز حسب الترتيب الأبجدي، الفرز العشوائي)، والأرقام (إنشاء تسلسلات، والفرز) والمزيد.

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