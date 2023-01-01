Superframe

تغيير حجم مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا. يمكنك تغيير حجم مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي - دون الحاجة إلى الاشتراك! يقوم الإطار الفائق بضبط موضع الاقتصاص ديناميكيًا من خلال تحديد وتتبع الكائنات المهمة في المشهد.

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