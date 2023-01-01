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Piskel

Piskel

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: piskelapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Piskel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Piskel هو محرر مجاني على الإنترنت للنقوش المتحركة وفن البكسل. قم بإنشاء رسوم متحركة في متصفحك. جرب مثالاً، استخدم تسجيل الدخول بحساب Google للوصول إلى معرض الصور الخاص بك أو قم ببساطة بإنشاء كائن جديد.

الموقع الإلكتروني: piskelapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Piskel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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