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LunaPic

LunaPic

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: lunapic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LunaPic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محرر الصور المجاني على الإنترنت. تأثيرات الصور والرسم والطلاء. بالنسبة إلى Tumblr أو Facebook أو Chromebook أو مواقع الويب. برنامج Lunapics Image هو برنامج مجاني لإنشاء الصور والفنون والصور المتحركة Gif.

الموقع الإلكتروني: lunapic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LunaPic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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