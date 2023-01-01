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Imgflip

Imgflip

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: imgflip.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Imgflip على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تصفح الميمات والصور المتحركة وغيرها من الصور المضحكة. اصنع صورك الخاصة باستخدام Meme Generator أو Animated GIF Maker.

الموقع الإلكتروني: imgflip.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Imgflip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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