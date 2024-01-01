قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أطلق العنان للإبداع اللامحدود من خلال منشئ رمز QR Code المبتكر. قم بإنشاء رموز QR فريدة باستخدام الصور وملفات GIF والذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: qrcode.ing

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