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gifcap

gifcap

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الموقع الإلكتروني: gifcap.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من gifcap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنشاء صور GIF متحركة من تسجيل الشاشة. من جانب العميل فقط، لا يتم تحميل أي بيانات. مطلوب متصفح حديث.

الموقع الإلكتروني: gifcap.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ gifcap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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