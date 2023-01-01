يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من gifcap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

إنشاء صور GIF متحركة من تسجيل الشاشة. من جانب العميل فقط، لا يتم تحميل أي بيانات. مطلوب متصفح حديث.

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