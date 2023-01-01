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CleanShot Cloud عبارة عن خدمة مشاركة لقطة شاشة وتسجيل شاشة فائقة السرعة متاحة لـ CleanShot X.

الموقع الإلكتروني: cleanshot.cloud

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