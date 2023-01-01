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CleanShot Cloud

CleanShot Cloud

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الموقع الإلكتروني: cleanshot.cloud

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CleanShot Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CleanShot Cloud عبارة عن خدمة مشاركة لقطة شاشة وتسجيل شاشة فائقة السرعة متاحة لـ CleanShot X.

الموقع الإلكتروني: cleanshot.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CleanShot Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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