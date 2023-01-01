WebCatalog
Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Typesense Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بسرعة البرق، وموزعة عالميًا، والبحث كخدمة. Typesense Cloud هو إصدار SaaS المستضاف لمنتجنا مفتوح المصدر.

الموقع الإلكتروني: cloud.typesense.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Typesense Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

WireMock Cloud

WireMock Cloud

login.wiremock.cloud

Vikunja Cloud

Vikunja Cloud

vikunja.cloud

TiDB Cloud

TiDB Cloud

tidbcloud.com

Gatsby Cloud

Gatsby Cloud

gatsbyjs.com

The New Stack

The New Stack

thenewstack.io

Algolia

Algolia

algolia.com

Naver Cloud

Naver Cloud

auth.ncloud.com

Activepieces

Activepieces

cloud.activepieces.com

Travis CI

Travis CI

app.travis-ci.com

CleanShot Cloud

CleanShot Cloud

cleanshot.cloud

LUM Explorer

LUM Explorer

explorer.lum.network

CHUMS

CHUMS

app.chums.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية