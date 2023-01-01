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Travis CI

Travis CI

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الموقع الإلكتروني: travis-ci.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Travis CI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Travis CI هي خدمة تكامل مستمر مستضافة تُستخدم لبناء واختبار مشاريع البرامج المستضافة في GitHub وBitbucket. توفر Travis CI العديد من الخطط المدفوعة للمشاريع الخاصة، وخطة مجانية للمصدر المفتوح. يوفر TravisPro عمليات نشر مخصصة لإصدار خاص على الأجهزة الخاصة بالعميل. المصدر عبارة عن برنامج مجاني من الناحية الفنية ومتاح بشكل مجزأ على GitHub بموجب تراخيص متساهلة. ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن العدد الكبير من المهام التي يحتاج المستخدم إلى مراقبتها وتنفيذها يمكن أن يجعل من الصعب على بعض المستخدمين دمج إصدار Enterprise بنجاح مع البنية التحتية الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: travis-ci.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Travis CI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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