Travis CI هي خدمة تكامل مستمر مستضافة تُستخدم لبناء واختبار مشاريع البرامج المستضافة في GitHub وBitbucket. توفر Travis CI العديد من الخطط المدفوعة للمشاريع الخاصة، وخطة مجانية للمصدر المفتوح. يوفر TravisPro عمليات نشر مخصصة لإصدار خاص على الأجهزة الخاصة بالعميل. المصدر عبارة عن برنامج مجاني من الناحية الفنية ومتاح بشكل مجزأ على GitHub بموجب تراخيص متساهلة. ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن العدد الكبير من المهام التي يحتاج المستخدم إلى مراقبتها وتنفيذها يمكن أن يجعل من الصعب على بعض المستخدمين دمج إصدار Enterprise بنجاح مع البنية التحتية الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: travis-ci.com

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