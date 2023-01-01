WebCatalog
Kiri.Art

Kiri.Art

kiri.art

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kiri.Art على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

KIRI.ART ("SD-MUI") هي واجهة مستخدم الويب لـ Stability.AI's Stable Diffusion. ينصب تركيزها على واجهة بسيطة لا تحتاج إلى إعداد، وتعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، ويسهل مشاركتها مع الأصدقاء. إنها برامج مجانية ومفتوحة المصدر ("FOSS") تم تطويرها بواسطة المجتمع. يمكن استخدامه هنا على الفور مع أرصدة مجانية ومدفوعة، وتشغيله مجانًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (إذا كان لديك وحدة معالجة رسومات مناسبة) أو بسعر رخيص جدًا عبر سحابة GPU بدون خادم الخاصة بـbanana.dev. شارك في صفحة مشروع GitHub ودعنا نبني شيئًا رائعًا معًا.

الموقع الإلكتروني: kiri.art

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kiri.Art. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Artificial Art

Artificial Art

artificial-art.eu

OpenArt

OpenArt

openart.ai

Lexica

Lexica

lexica.art

Riffusion

Riffusion

riffusion.com

Public Prompts

Public Prompts

publicprompts.art

Stablecog

Stablecog

stablecog.com

Mancoding

Mancoding

mancoding.com

Wannadocs

Wannadocs

wannadocs.com

GitHub Gist

GitHub Gist

github.com

Instatus

Instatus

instatus.com

Convertri

Convertri

convertri.com

Eureka Surveys

Eureka Surveys

eurekasurveys.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية