KIRI.ART ("SD-MUI") هي واجهة مستخدم الويب لـ Stability.AI's Stable Diffusion. ينصب تركيزها على واجهة بسيطة لا تحتاج إلى إعداد، وتعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، ويسهل مشاركتها مع الأصدقاء. إنها برامج مجانية ومفتوحة المصدر ("FOSS") تم تطويرها بواسطة المجتمع. يمكن استخدامه هنا على الفور مع أرصدة مجانية ومدفوعة، وتشغيله مجانًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (إذا كان لديك وحدة معالجة رسومات مناسبة) أو بسعر رخيص جدًا عبر سحابة GPU بدون خادم الخاصة بـbanana.dev. شارك في صفحة مشروع GitHub ودعنا نبني شيئًا رائعًا معًا.

الموقع الإلكتروني: kiri.art

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