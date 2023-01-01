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CodeShip

CodeShip

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الموقع الإلكتروني: codeship.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CodeShip على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Codeship عبارة عن خدمة تكامل مستمر مستضافة سريعة وآمنة تتناسب مع احتياجاتك. وهو يدعم مشاريع GitHub وBitbucket وGitlab.

الموقع الإلكتروني: codeship.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CodeShip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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