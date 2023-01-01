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Standard Notes

Standard Notes

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: standardnotes.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Standard Notes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Standard Notes هو تطبيق ملاحظات خاص يتميز ببساطة لا مثيل لها، وتشفير شامل، وإضافات قوية، وتطبيقات مفتوحة المصدر.

الموقع الإلكتروني: standardnotes.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Standard Notes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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