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Standard Notes هو تطبيق ملاحظات خاص يتميز ببساطة لا مثيل لها، وتشفير شامل، وإضافات قوية، وتطبيقات مفتوحة المصدر.

الموقع الإلكتروني: standardnotes.org

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