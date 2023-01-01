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Mattermost

Mattermost

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الموقع الإلكتروني: mattermost.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mattermost على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mattermost عبارة عن خدمة دردشة عبر الإنترنت مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة مع مشاركة الملفات والبحث والتكامل. تم تصميمه ليكون بمثابة دردشة داخلية للمؤسسات والشركات، ويقوم في الغالب بتسويق نفسه كبديل مفتوح المصدر لـ Slack وMicrosoft Teams.

الموقع الإلكتروني: mattermost.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mattermost. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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