يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mattermost على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Mattermost عبارة عن خدمة دردشة عبر الإنترنت مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة مع مشاركة الملفات والبحث والتكامل. تم تصميمه ليكون بمثابة دردشة داخلية للمؤسسات والشركات، ويقوم في الغالب بتسويق نفسه كبديل مفتوح المصدر لـ Slack وMicrosoft Teams.

الموقع الإلكتروني: mattermost.com

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