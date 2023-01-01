قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يجمع CA Flowdock جميع محادثاتك وعناصر وأدوات العمل في مكان واحد. تحديد أولويات العمل وحل المشكلات والبحث والتنظيم عبر الفرق والمواقع والمناطق الزمنية.

الموقع الإلكتروني: flowdock.com

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