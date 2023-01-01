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Flowdock

Flowdock

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الموقع الإلكتروني: flowdock.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flowdock على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يجمع CA Flowdock جميع محادثاتك وعناصر وأدوات العمل في مكان واحد. تحديد أولويات العمل وحل المشكلات والبحث والتنظيم عبر الفرق والمواقع والمناطق الزمنية.

الموقع الإلكتروني: flowdock.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flowdock. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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