WebCatalog
Friyay

Friyay

friyayapp.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Friyay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع Friay، كل ما تحتاجه هو نقرة واحدة فقط. لدى Friyay أدوات يمكنها تنظيم أي شيء تقريبًا: المهام والملاحظات والملفات والمحادثات والبيانات. تتكيف الأدوات مع احتياجات كل فريق وعضو في الفريق بناءً على الدور وحجم المشروع وسير العمل، لأن العمل المختلف يتطلب أدوات مختلفة. اختر الأدوات التي تحتاجها وأضفها كما تذهب. يجمع تطبيق Friay كل شيء معًا في تطبيق واحد وبنقرة واحدة.

الموقع الإلكتروني: friyayapp.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Friyay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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