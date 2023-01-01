مع Friay، كل ما تحتاجه هو نقرة واحدة فقط. لدى Friyay أدوات يمكنها تنظيم أي شيء تقريبًا: المهام والملاحظات والملفات والمحادثات والبيانات. تتكيف الأدوات مع احتياجات كل فريق وعضو في الفريق بناءً على الدور وحجم المشروع وسير العمل، لأن العمل المختلف يتطلب أدوات مختلفة. اختر الأدوات التي تحتاجها وأضفها كما تذهب. يجمع تطبيق Friay كل شيء معًا في تطبيق واحد وبنقرة واحدة.

الموقع الإلكتروني: friyayapp.io

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