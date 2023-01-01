يساعدك AtlonPManager على تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية مع الحفاظ على كل شيء منظمًا لك. يمكنك إدارة المشاريع المعقدة وتقسيمها إلى مهام ومهام فرعية، حيث يمكنك إضافة جميع التفاصيل التي تحتاجها وإضافة ساعات أيضًا وإرفاق الملفات وكتابة التعليقات والاطلاع على سجل المهام وإضافة علامات لتنظيمها بشكل أفضل والمزيد.

الموقع الإلكتروني: atlonpmanager.ch

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