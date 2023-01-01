WebCatalog
AtlonPManager

AtlonPManager

pmanager.atlon.ch

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AtlonPManager على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يساعدك AtlonPManager على تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية مع الحفاظ على كل شيء منظمًا لك. يمكنك إدارة المشاريع المعقدة وتقسيمها إلى مهام ومهام فرعية، حيث يمكنك إضافة جميع التفاصيل التي تحتاجها وإضافة ساعات أيضًا وإرفاق الملفات وكتابة التعليقات والاطلاع على سجل المهام وإضافة علامات لتنظيمها بشكل أفضل والمزيد.

الموقع الإلكتروني: atlonpmanager.ch

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AtlonPManager. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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