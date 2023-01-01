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Highrise

Highrise

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Highrise هو حل لإدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات الصغيرة مع وظائف إدارة جهات الاتصال والمهام. يتيح البرنامج للمستخدمين تتبع التواصل مع العملاء حتى تتمكن الفرق من عرض حالة الصفقات والعلاقات. يمكن استيراد جهات الاتصال إلى Highrise من Outlook وGmail وExcel ووضع علامة عليها بحيث يمكن تنظيمها وتصفيتها والبحث فيها. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة ملاحظات وتعليقات إلى تفاصيل الاتصال واستخدام حقول البيانات المخصصة للأشخاص والشركات. تتيح وظيفة إدارة المهام Highrise للمستخدمين إنشاء المهام وعرض المهام حسب الشركة أو جهة الاتصال أو المشروع وإضافة تذكيرات إلى المشاريع. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة دفاتر العناوين وتخزين رسائل البريد الإلكتروني المهمة وإرفاق المستندات بالمشاريع والتحكم في إعدادات الخصوصية. يوفر Highrise ميزة تسمى "Good Morning"، وهي عبارة عن مساعد شخصي افتراضي يساعد المستخدمين على تنظيم النشاط الوارد الذي يحتاج إلى الاهتمام والاستجابة له. يتصل البرنامج بـ MailChimp حتى يتمكن المستخدمون من استهداف وإرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال. يتكامل البرنامج أيضًا مع أدوات الطرف الثالث الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).

الموقع الإلكتروني: 37signals.com

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