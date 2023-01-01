WebCatalog
todo.vu

todo.vu

todo.vu

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من todo.vu على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انظر ما يمكنك تحقيقه! إدارة المهام وتتبع الوقت وإعداد الفواتير للعاملين المستقلين والاستشاريين والفرق.

الموقع الإلكتروني: todo.vu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ todo.vu. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TaskOPad

TaskOPad

app.taskopad.com

Intervals

Intervals

myintervals.com

BlueCamroo

BlueCamroo

app.bluecamroo.com

Transformify Employer

Transformify Employer

transformify.org

Transformify Job Seeker

Transformify Job Seeker

transformify.org

AceProject

AceProject

aceproject.com

Moment

Moment

app.moment.team

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

app.workspace.fiverr.com

Gigstimer

Gigstimer

app.gigstimer.com

SalesOn

SalesOn

app.saleson.co.in

Fleet Complete

Fleet Complete

app.ecofleet.com

Duet Partner

Duet Partner

app.duetpartner.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية