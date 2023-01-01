WebCatalog
Slenke

Slenke

app.slenke.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Slenke على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Slenke هو برنامج تعاون جماعي للتواصل بشكل آمن ومشاركة الملفات وإدارة المشاريع وتنظيم المهام وتتبع الوقت والمزيد.

الموقع الإلكتروني: slenke.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slenke. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Clinked

Clinked

app.clinked.com

Samepage

Samepage

samepage.io

Nutcache

Nutcache

apps.nutcache.com

TaskTag

TaskTag

app.tasktag.com

My Hours

My Hours

app.myhours.com

Taskworld

Taskworld

enterprise.taskworld.com

Plutio

Plutio

app.plutio.com

Crugo

Crugo

app.crugo.com

Tasklog

Tasklog

tasklog.app

Milanote

Milanote

app.milanote.com

Manage It

Manage It

app.manageitapp.com

Nozbe

Nozbe

nozbe.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية