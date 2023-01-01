Slenke هو برنامج تعاون جماعي للتواصل بشكل آمن ومشاركة الملفات وإدارة المشاريع وتنظيم المهام وتتبع الوقت والمزيد.

الموقع الإلكتروني: slenke.com

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