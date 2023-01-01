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Crugo

Crugo

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الموقع الإلكتروني: crugo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crugo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Crugo هي أداة تعاون كاملة لفريقك. يمكنك بدء المحادثات والتخطيط للمشاريع ومشاركة الملفات وتنظيم الأحداث بسهولة معًا.

الموقع الإلكتروني: crugo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crugo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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