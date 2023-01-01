اعتماد أسرع، مشاريع أكثر ذكاءً. ستساعد سهولة اعتماد Pie من قبل مؤسستك فرقك على مشاركة الأفكار وحل المشكلات وتقديم مشاريع أكثر ذكاءً مع نتائج أفضل. وأخيرا، أداة المشروع والعملية المصممة للبشر.

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