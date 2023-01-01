أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة أخرى. على عكس أدوات إدارة المشاريع الأخرى، يمكن تخصيص YouTrack حسب احتياجاتك!

الموقع الإلكتروني: jetbrains.com

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