WebCatalog
YouTrack

YouTrack

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: jetbrains.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YouTrack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة أخرى. على عكس أدوات إدارة المشاريع الأخرى، يمكن تخصيص YouTrack حسب احتياجاتك!

الموقع الإلكتروني: jetbrains.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YouTrack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Yougile

Yougile

yougile.com

Height

Height

height.app

Aiveo

Aiveo

aiveo.ca

VivifyScrum

VivifyScrum

vivifyscrum.com

Zenkit Projects

Zenkit Projects

zenkit.com

QuickScrum

QuickScrum

quickscrum.com

Breeze

Breeze

breeze.pm

Hygger

Hygger

hygger.io

Disroot Project Board

Disroot Project Board

disroot.org

Shortcut

Shortcut

shortcut.com

nTask

nTask

ntaskmanager.com

ScrumDesk

ScrumDesk

scrumdesk.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية