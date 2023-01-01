WebCatalog
PlanHammer

PlanHammer

planhammer.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlanHammer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حل قائم على الويب وهو عبارة عن مزيج من أدوات إدارة المشاريع الكلاسيكية والمرنة.

الموقع الإلكتروني: planhammer.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PlanHammer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zenkit Projects

Zenkit Projects

projects.zenkit.com

VivifyScrum

VivifyScrum

app.vivifyscrum.com

FoxPlan

FoxPlan

fox-plan.net

Hygger

Hygger

accounts.hygger.io

ScrumDesk

ScrumDesk

app.scrumdesk.com

BVDash

BVDash

my.bvdash.com

QuickScrum

QuickScrum

quickscrum.com

Feng Office

Feng Office

fengoffice.com

Verto Cloud

Verto Cloud

vertocloud.com

OpenProject

OpenProject

openproject.org

BlueCamroo

BlueCamroo

app.bluecamroo.com

Kanbanchi

Kanbanchi

kanban-chi.appspot.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية