تعد Zenkit Projects حلاً لإدارة المشاريع المتعددة للمشاريع الرشيقة والكلاسيكية.

الموقع الإلكتروني: zenkit.com

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