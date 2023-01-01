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nTask

nTask

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الموقع الإلكتروني: ntaskmanager.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من nTask على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

nTask عبارة عن منصة مجانية لإدارة المهام تستخدمها الفرق الذكية للقيام بالمزيد. برنامج إدارة المشاريع الوحيد عبر الإنترنت الذي يوفر كل الأدوات التي تحتاجها للتخطيط لمشروعك الكبير القادم. قم بإدارة جميع مهامك ومشاريعك واجتماعاتك والمزيد باستخدام منصة واحدة مرنة تحتوي على كل شيء. سجل اليوم – إنه مجاني للجميع وإلى الأبد.

الموقع الإلكتروني: ntaskmanager.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ nTask. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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