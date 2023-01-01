Zoho Sprints
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الموقع الإلكتروني: zoho.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Sprints على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أداة تخطيط وتتبع للفرق رشيقة. Zoho Sprints عبارة عن أداة مرنة خالية من الفوضى تتيح لك البقاء مستعدًا للتغيير وتقديم منتجات رائعة في الوقت المحدد.
الموقع الإلكتروني: zoho.com
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